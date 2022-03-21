WSJ рассказали о плане "Б" Путина по спецоперации на Украине

Россия в ходе спецоперации на Украине, вероятнее всего, перешла к плану "Б". Так считают высокопоставленные должностные лица США, на которых ссылается американское издание The Wall Street Journal.

Журналисты газеты пишут, что изначально США и их партнёры были уверены, что Россия собирается в течение нескольких дней захватить Киев и произвести смену нынешнего украинского правительства. Но поскольку этого не произошло, американские чиновники полагают, что Москва решила перейти в украинском вопросе к новому плану.

По информации WSJ, российские войска собираются закрепиться на основных направлениях и позициях, оказывая давление на власти Украины с тем, чтобы они согласились на нейтралитет страны.

Как пишет издание, если Киев не захочет принять требования России, она якобы может пригрозить ему дальнейшим удержанием под контролем тех украинских территорий, на которых уже закрепились российские военные.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. Целью спецоперации заявлена демилитаризация и денацификация Украины, в результате которой все военные преступники, ответственные за гибель мирных граждан в Донбассе, будут преданы суду.

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