Минобороны опубликовало кадры вытеснения украинских военных из пригорода Киева

Представители Министерства обороны России опубликовали кадры вытеснения с окраин Киева бойцов ВСУ и националистических батальонов Украины.

Видеозапись появилась в официальном Facebook-аккаунте ведомства. На ней можно увидеть ангар с трофейными танками.

Кроме того, российские военнослужащие завладели гранатомётами Panzerfaust 3, произведёнными в ФРГ, а также украинскими противотанковыми ракетными комплексами "Стугна" и ПЗРК "Игла-1". На кадрах присутствует и стрелковое оружие, например, пистолеты-пулемёты MP-38/40.

"Подразделения Воздушно-десантных войск РФ вытеснили из населённого пункта в пригороде Киева военнослужащих нацбатов и ВСУ, которые, отступая, бросили в исправном состоянии танки, бронетранспортёры, много стрелкового вооружения, противотанковых средств и боеприпасы к ним", — прокомментировали в Минобороны.

По данным ведомства, вся техника, изъятая у представителей ВСУ и нацбатов, будет передана бойцам Народной милиции ДНР и ЛНР для обороны.

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