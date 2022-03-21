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Автор Ольга Лебедева

Украинизация в Латвии - полёт нормальный: уже есть свой "Миротворец"

Мир

Латвия от антироссийской риторики и громких слов "в поддержку Украины" перешла к "решительным действиям": в прибалтийской стране появился аналог сайта "Миротворец", на котором тоже публикуются данные "врагов народа".

Украинизация в Латвии - полёт нормальный: уже есть свой "Миротворец"

Как сообщает BaltNews, в списке "клона Миротворца" те, кто замечен в симпатиях к России. Туда попадают все "инакомыслящие", то есть имеющие собственную — отличную от той, которую пропагандируют власти — точку зрения на события на Украине.

На сегодняшний день перечень "врагов" уже перевалил за сотню и продолжает активно пополняться.

Напомним, что украинский "Миротворец" был создан в 2014 году по личной инициативе Антона Геращенко, советника министра внутренних дел Украины. Ни чиновника, ни подхвативших его идею "активистов" не смутило, что сбор и публикация личных данных без согласия человека запрещены не только международными нормами, но и законом Украины.

В Латвии на законы тоже, что называется, "плевать хотели", если эти законы мешают "ненавидеть Россию". Ничего своего, оригинального, прибалтийские русофобы не придумали:

  • их клон скандального сайта содержит в доменном адресе имя myrotvorets, только зарегистрирован он не в Канаде, а в США, в штате Аризона.

На сегодняшней день, на сайте содержатся фотографии и персональные данные 112 жителей Латвии и юридическое лицо — партия "Русский союз Латвии" (РСЛ), названных "антилатвийскими провокаторами" и "пропагандистами русского мира".

Для того, чтобы оказаться на сайте, достаточно разместить в соцсети Facebook пост или комментарий в поддержку России или с критикой киевского режима.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы латвия
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