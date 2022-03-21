Польша придумывает, как поживиться за счёт "российских олигархов"

Правительство Польши намерено конфисковать имущество и активы российских олигархов в стране, о чем заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

В интервью изданию wprost. pl, глава государства указал, что в Польше "есть некое имущество российских граждан", однако, "конституционные ограничения" препятствуют их изъятию. И власти намерены "препятствие устранить".

"Все больше поляков задаются вопросом, почему итальянцы могут конфисковать яхты российских олигархов, а мы не можем сделать то же самое", — сказал Моравецкий, добавив, что для реализации этой инициативы "будут внесены соответствующие изменения в законодательство".

Моравецкий отметил, что "российских яхт в Польше нет", но есть "немного недвижимости и финансовых активов, включая акции компаний".

К слову, напомним, ранее стало известно, что под руководством США их сателлитами развёрнута самая настоящая "охота за сокровищами" российских олигархов.