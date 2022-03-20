Турция может передать Украине российские С-400

Американские власти предлагают Анкаре передать системы противовоздушной обороны С-400 российского производства войскам Украины, сообщает РИА Новости.

Вашингтон ищет по всему миру зенитно-ракетные комплексы российского или советского производства, которые Киев мог бы использовать для противодействия российской авиации и ракетам.

Американские чиновники озвучивали идею в контактах с турецкими коллегами. Отмечается, что никакого конкретного или формального запроса сделано не было.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу назвал "мелкими умами" тех, кто на фоне эскалации конфликта между Россией и Украиной призывает Анкару вернуть Москве российские ПРО С-400, которые она приобрела много лет назад.

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