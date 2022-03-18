Власти Болгарии объявили персонами нон грата десять российских дипломатов. Об этом сообщили в российском посольстве в Софии.
"Да, мы подтверждаем эту информацию", — заявили РИА Новости в российском диппредставительстве.
В начале марта Болгария уже объявила персонами нон грата двух российских дипломатов. Им было предписано покинуть страну в течение 48 часов.
В МИД РФ назвали решение болгарских властей провокацией и оставили за собой право на принятие ответных мер.
По словам директора четвертого европейского департамента МИД РФ Юрия Пилипсона, немотивированное объявление российских дипломатов персонами нон грата в Болгарии — уже привычная практика.
"Практика немотивированного объявления российских дипломатов persona non grata, к сожалению, стала довольно привычной для Болгарии. Начиная с ноября 2019 года из страны были вынуждены уехать уже 11 сотрудников загранучреждений России", — заявил Пилипсон.
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