Лавров: любое оружие, поступающее на Украину, станет законной целью для РФ

Армия РФ будет воспринимать любые грузы с вооружением, поступающие на территорию Украины, в качестве своей законной цели. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

В интервью RT он подчеркнул: Москва сделает всё, чтобы не допустить поставок Киеву советских зенитно-ракетных комплексов С-300 из других государств.

Лавров напомнил руководителям стран, которые рассматривают эту идею, что все советские системы там находятся в соответствии с межправительственными договорами и контрактами, где обозначен запрет на отправку оружия третьим странам.

"Мы очень чётко дали понять: любые грузы, которые будут заезжать на Украину и перевозящие оружие, станут законной целью. Это совершенно понятно", — сказал министр.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед Конгрессом США, попросил передать Киеву системы противоракетной обороны, а также установить бесполётную зону над государством.

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