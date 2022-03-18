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Автор Ольга Лебедева

Американская журналистка: про Украину нам всё врут, а их "Азов"* — проект НАТО

Мир

Американская журналистка Лара Логан рассказала порталу America'S Voice AM, что новости о нынешнем украинском конфликте "полны дезинформации", в то время как многие события, происходящие сейчас в стране, остаются "незамеченными в СМИ".

Американская журналистка: про Украину нам всё врут, а их "Азов"* — проект НАТО

"На самом деле, идёт много дезинформации. Мы никогда не видели ничего подобного. Я освещаю войны в течение 35 лет. И я никогда не видела людей с накрашенными ногтями, как украинский флаг. Не правда ли странно?

То есть нас загоняют в эту коробку, в которой мы либо должны ненавидеть президента России Владимира Путина и верить всему плохому, что о нём говорят, и любить Украину. Промежуточной линии нет, — сказала журналистка. — На Украине происходит гораздо больше вещей, о которых никто не говорит".

"Любовь" к неонацистам

Как поясняет Логан, неонацистский батальон "Азов"* финансируется США и НАТО:

"Фотографии их [Азовских ополченцев] можно найти в интернете с флагом НАТО и свастикой. И в то же время его собственная эмблема содержит Чёрное солнце нацистского оккультизма, которое было эмблемой нацистских СС. А ещё на нём имеется боковой значок СС "луч", — подчеркнула она.

Журналистка указала, что Белый дом хочет всех уверить, что это небольшое подразделение, но "это неправда":

"Азов"* убивал на востоке. Именно поэтому Крым проголосовал за независимость. Вот почему Крым хотел быть с Россией", — считает американская журналистка.

Роль ЦРУ

Рассуждая об истории нацистского движения на Украине, Логан отметила, что ЦРУ под руководством Аллена Даллеса "фактически предоставило нацистам Украины судебный иммунитет на Нюрнбергском процессе" и напомнила, что Вашингтон и его спецслужбы "имеют долгую историю финансирования и вооружения" адептов этой радикальной идеологии на Украине.

По словам журналистки, именно ЦРУ "спонсировало цветную революцию" на Украине, которая в итоге привела к государственному перевороту 2014 года, а затем "отбирало лидеров " страны.

  • Лара Логан — журналист южноафриканского происхождения.
  • Она была военкором на всём протяжении своей профессиональной деятельности.
  • Работала в американской телекомпании CBS News с 2002 по 2018 год.
  • В 2020 году перешла на Fox Nation ("дочка" Fox News).

* запрещённый в России националистический батальон

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато украина
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