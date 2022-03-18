Небензя: США "подливают бензин" в конфликт на Украине, поставляя оружие

США и Запад, продолжая поставки оружия Киеву, только "подливают бензин" в украинский конфликт. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации.

Он напомнил, что накануне власти США объявили о предоставлении оборонной помощи Украине на миллиард долларов, передаёт РИА Новости.

"Вы подливаете бензин в этот конфликт. Осознаёте ли вы опасность подогревания ситуации на Украине для собственной безопасности?", — высказался Небензя.

Политик также добавил, что на Западе Украину воспринимают исключительно в качестве инструмента противостояния с РФ. По его словам, эта страна была и осталась "пешкой" в геополитической борьбе.

С 24 февраля Вооружённые силы России, согласно решению президента Владимира Путина, проводят специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Глава государства подчёркивал, что вся ответственность за кровопролитие будет на киевском режиме.

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