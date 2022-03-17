Небензя: Найдены новые документы по биолабораториям США на Украине

Россия запросит экстренное заседание Совета Безопасности ООН, которое будет посвящено теме биологических лабораторий США на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление постпреда РФ при организации Василия Небензю.

По его словам, это связано с тем, что были вновь выявлены документы.

"Завтра мы запросим срочно заседание, чтобы вновь обсудить тему биолабораторий США на Украине с учетом новых документов, попавших к нам в распоряжение в ходе специальной военной операции. Прямо сейчас направим соответствующее письмо эмиратскому председательству", — сказал дипломат.

Заседание запрошено на 18 марта на 17:00 по московскому времени.

Военно-биологические программы США представляют смертельную угрозу для огромного числа мирных людей, заявил ранее глава МИД России Сергей Лавров. Микробиолог, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин рассказал, что если бы Россия не начала спецоперацию на Украине, сорвав планы американцев, человечество могло столкнуться с новыми штаммами множества вирусов.

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