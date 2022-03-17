Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал оскорбления в адрес русскоязычных жителей Германии на фоне ситуации на Украине недопустимыми. Об этом он сказал на пресс-конференции, сообщает РИА Новости.
"Это война Путина… он один несёт за это ответственность. Поэтому совершенно неприемлемо, что у нас люди с российскими корнями подвергаются оскорблениям или физическому насилию", — заявил немецкий канцлер.
Ранее замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква рассказал, что Киев обратился к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с просьбой организовать встречу российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.
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