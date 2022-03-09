Киев попросил Шольца организовать встречу Путина и Зеленского

Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Киев обратился к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с просьбой организовать встречу российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.

"Единственные серьезные переговоры, которые могут быть проведены с русскими, были бы возможны на президентском уровне. Мой президент готов к этому… Мы говорим с немецким канцлером, чтобы организовать такую встречу", — сказал Жовква в немецкой телепрограмме Tagesschau.

В понедельник, 28 февраля, представители России и Украины впервые встретились в Белоруссии, чтобы начать переговоры по урегулированию конфликта. 7 марта завершился третий раунд переговоров, по итогам которого глава российской делегации и помощник президента РФ Владимир Мединский сказал, что ожидания Москвы от переговоров с украинской стороной не оправдались.

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