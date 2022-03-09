Заместитель главы офиса президента Украины заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский готов вступить в прямой диалог с президентом РФ Владимиром Путиным и пойти по пути дипломатического урегулирования конфликта.
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Невиданной ранее тактикой проведения спецоперации Вооружённых сил РФ в Донбассе России удалось шокировать мне только киевский режим, но и западных кураторов Украины, считает военно-политический эксперт Яков Кедми.
Невиданной ранее тактикой проведения спецоперации Вооружённых сил РФ в Донбассе России удалось шокировать мне только киевский режим, но и западных кураторов Украины, считает военно-политический эксперт Яков Кедми.