Зеленский готов к диалогу с Путиным, сообщили в офисе президента Украины

Заместитель главы офиса президента Украины заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский готов вступить в прямой диалог с президентом РФ Владимиром Путиным и пойти по пути дипломатического урегулирования конфликта.

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