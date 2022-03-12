Путин рассказал Шольцу и Макрону о нарушениях ВСУ норм гуманитарного права

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с коллегами из Франции и Германии. Так, в разговоре с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем российский лидер затронул тему пренебрежения украинских силовиков к нормам международного права. Подробности прошедших переговоров раскрыли в пресс-службе Кремля.

В сообщении говорится, что Путин привёл многочисленные факты грубейшего нарушения украинскими силовиками норм международного гуманитарного права: внесудебные расправы над несогласными, взятие в заложники и использование мирных жителей в качестве живого щита, размещение тяжелых вооружений в жилых кварталах, возле больниц, школ и детских садов.

Кроме того, президент России обратился с просьбой к коллегам из Франции и Германии. Так, Путин попросил повлиять на киевские власти, чтобы преступные действия националистических батальонов Украины были прекращены.

Ранее Путин сообщил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что в переговорах между Россией и Украиной уже есть позитивные сдвиги.

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