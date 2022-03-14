Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с гибелью мирных жителей в результате применения украинскими военными ракетного комплекса "Точка-У" для обстрела Донецка.
По информации СКР, дело завели по статье УК РФ "Жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ".
Согласно сведениям российских следователей, 14 марта ВСУ обстреляли Донецк из "Точки-У", применив ракету с кассетным зарядом.
По данным Минобороны РФ, жертвами подрыва кассетной части в центре Донецка стали 20 человек, ещё 28, в том числе дети, с ранениями и доставлены в больницу.
"Применение такого оружия по городу, где нет никаких огневых позиций вооруженных сил, то есть заведомо по мирному населению, является военным преступлением", — отмечается в сообщении военного ведомства.
В СКР заявили, что российские следователи планируют установить, кто из украинских военных отдал приказ применить ракету против мирных жителей.
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