СКР возбудил дело по факту гибели жителей Донецка при обстреле "Точкой-У"

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с гибелью мирных жителей в результате применения украинскими военными ракетного комплекса "Точка-У" для обстрела Донецка.

По информации СКР, дело завели по статье УК РФ "Жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ".

Согласно сведениям российских следователей, 14 марта ВСУ обстреляли Донецк из "Точки-У", применив ракету с кассетным зарядом.

По данным Минобороны РФ, жертвами подрыва кассетной части в центре Донецка стали 20 человек, ещё 28, в том числе дети, с ранениями и доставлены в больницу.

"Применение такого оружия по городу, где нет никаких огневых позиций вооруженных сил, то есть заведомо по мирному населению, является военным преступлением", — отмечается в сообщении военного ведомства.

В СКР заявили, что российские следователи планируют установить, кто из украинских военных отдал приказ применить ракету против мирных жителей.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен