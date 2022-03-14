Минздрав ДНР: в больницы доставили 23 пострадавших при обстреле Донецка

В больницы Донецка доставили 23 человека, которые пострадали в результате обстрела центра города, где была сбита украинская ракета "Точка-У". Об этом сообщает Минздрав ДНР.

"На 12:22 пострадавшие в количестве 18 человек доставлены в учреждения здравоохранения службой скорой медицинской помощи… По состоянию на 12:42 ещё 5 пострадавших доставлено в учреждения здравоохранения, из которых 1 ребёнок", — говорится в сообщении министерства в Telegram.

В Минздраве отметили, что все пострадавшие получают необходимую медпомощь. На месте происшествия работают 14 бригад скорой медпомощи.

Ранее сообщалось, что 14 марта в центре Донецка, в районе улицы Университетской и бульвара Шевченко, была сбита украинская ракета "Точка-У". Согласно оперативным данным Минздрава ДНР, при этом погибли 16 человек. Мэр города Алексей Кулемзин сообщил в своём Telegram-канале, что, по предварительной информации, в результате случившегося погибли 20 человек.

В Народной милиции ДНР назвали обстрел города "Точкой-У" террористической атакой.

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