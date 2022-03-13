Сама министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс запустила кампанию по русофобии, а теперь вынуждена пожинать её плоды у себя в стране, в Оксфорде — там, где она получила свой диплом о высшем образовании. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по поводу погрома и грабежа церкви Николая Чудотворца в Оксфорде.
"Погромщики на рассвете ворвались в церковь Святителя Николая Чудотворца в Оксфорде. Похищены ценности, очень важные для прихожан и местного церковного сообщества. Грабители также забрали деньги, их собирали для беженцев с Украины. Глава МИД Британии Лиз Трасс может быть довольна. Запущенная ею лично кампания русофобии и фейков дает свои дьявольские плоды в месте, где ей выдали диплом об образовании", — написала Захарова в своем Telegram-канале.
По наблюдению МИД РФ, во многих странах мира наблюдается высочайший уровень русофобии, усилившийся после начала спецоперации России на Украине. Как заявили в МИД РФ, с агрессией в свой адрес сталкиваются очень многие граждане России за границей независимо от их социального статуса и профессиональной принадлежности.
24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерегает Владимира Путина от применения химического оружия на Украине. Пока Североатлантический альянс продолжает запугивать европейцев, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт уточнила планы по перевооружению бундесвера.