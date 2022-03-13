Захарова: русофобия даёт свои "дьявольские плоды" с лёгкой руки Лиз Трасс

Сама министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс запустила кампанию по русофобии, а теперь вынуждена пожинать её плоды у себя в стране, в Оксфорде — там, где она получила свой диплом о высшем образовании. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по поводу погрома и грабежа церкви Николая Чудотворца в Оксфорде.

"Погромщики на рассвете ворвались в церковь Святителя Николая Чудотворца в Оксфорде. Похищены ценности, очень важные для прихожан и местного церковного сообщества. Грабители также забрали деньги, их собирали для беженцев с Украины. Глава МИД Британии Лиз Трасс может быть довольна. Запущенная ею лично кампания русофобии и фейков дает свои дьявольские плоды в месте, где ей выдали диплом об образовании", — написала Захарова в своем Telegram-канале.

По наблюдению МИД РФ, во многих странах мира наблюдается высочайший уровень русофобии, усилившийся после начала спецоперации России на Украине. Как заявили в МИД РФ, с агрессией в свой адрес сталкиваются очень многие граждане России за границей независимо от их социального статуса и профессиональной принадлежности.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

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