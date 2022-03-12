В ГД предложили обратиться в международный арбитраж из-за травли россиян

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что необходимо обратиться в международный арбитражный суд на фоне русофобских высказываний и травли россиян за границей. По словам парламентария, страдают люди не только причастные ко власти, но и рядовые граждане.

Милонов подчеркнул, что всё чаще поступают сообщения о травле студентов, специалистов, представителей творческих профессий и обыкновенных граждан. Кроме того, дезинформацию о спецоперации на Украине тиражируют иностранные СМИ.

"В данной связи прошу вас оценить целесообразность разработки цифрового механизма поиска и блокировки разжигающего рознь подобного цифрового контента внутри нашей страны, а также подготовки аргументированного обращения в международный арбитраж по вопросу злонамеренной организации шовинистической травли россиян и русскоязычных на интернет-площадках в ряде западных стран", — цитирует обращение депутата на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева RT.

Милонов уточнил, что кроме того, сообщения в социальных сетях и информация распространяемая иностранными СМИ, вредит не только внешнеполитической обстановке, но и внутренней.

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