"Всё остальное - слюни", - Охлобыстин поддержал российскую армию на Украине

Российский актёр, а в недавнем прошлом православный священник, Иван Охлобыстин поддержал спецоперацию на Украине, воспользовавшись ставшей крылатой фразой, сказанной лейтенантом полиции Магомедом Нурбагандовым 10 июля 2016 года:

"Работайте, братья! — и от себя добавил: — Всё остальное — слюни".

Выступая в качестве специального гостя "Z-концерта" в поддержку российских военных в клубе "Ночных волков" Sexton, Охлобыстин напомнил, что "в России всегда так — сначала кипеж, а потом возрождение".

Главное сейчас, по словам Охлобыстина, чтобы русские люди перестали сомневаться: иного пути на данный момент просто не было:

"Мы пытались договариваться с Западом целых 30 последних лет. И сейчас он показал своё истинное отношение к русским. Мы не должны уподобляться им и ненавидеть в ответ. Большинство русских людей христиане, а христианам надо прощать своих врагов и в идеале — любить. Но и отстаивать свои интересы мы должны уметь. Сейчас за нас это делает армия. Я хочу сказать нашим военным: работайте, братья! Всё остальное — слюни".

По мнению режиссёра, санкции помогут развивать собственный, российский, рынок и создавать свои высокие технологии.

"Ну и что, что Макдональдс ушёл? Попы меньше станут", — иронично высказался о "наболевшем" у многих Охлобыстин.