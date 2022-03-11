YouTube пригрозил моментальной блокировкой каналов российских СМИ

Администрация видеохостинга YouTube сообщила, что будет незамедлительно блокировать каналы российских средств массовой информации, которые финансирует государство.

Также YouTube намерен удалить весь контент о специальной операции РФ по демилитаризации Украины, который, по данным руководства сервиса, нарушает правила.

Соответствующее заявление YouTube опубликовал в Twitter. В сообщении отмечается, что поводом для такого решения стали "руководящие принципы", запрещающие "преуменьшать" значение задокументированных "насильственных событий".

Во вторник, 8 марта YouTube заблокировал канал российского журналиста Владимира Соловьёва "Соловьев Live" и удалил канал "Вечер с Владимиром Соловьёвым" за нарушение правил сообщества видеохостинга.

Ранее руководители корпорации Google, которая владеет YouTube, приостановили монетизацию для государственных российских СМИ на всех своих сервисах из-за "чрезвычайных обстоятельств" на Украине.

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