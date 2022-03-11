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Автор Игорь Рябов

YouTube пригрозил моментальной блокировкой каналов российских СМИ

Мир

Администрация видеохостинга YouTube сообщила, что будет незамедлительно блокировать каналы российских средств массовой информации, которые финансирует государство.

YouTube пригрозил моментальной блокировкой каналов российских СМИ

Также YouTube намерен удалить весь контент о специальной операции РФ по демилитаризации Украины, который, по данным руководства сервиса, нарушает правила.

Соответствующее заявление YouTube опубликовал в Twitter. В сообщении отмечается, что поводом для такого решения стали "руководящие принципы", запрещающие "преуменьшать" значение задокументированных "насильственных событий".

Во вторник, 8 марта YouTube заблокировал канал российского журналиста Владимира Соловьёва "Соловьев Live" и удалил канал "Вечер с Владимиром Соловьёвым" за нарушение правил сообщества видеохостинга.

Ранее руководители корпорации Google, которая владеет YouTube, приостановили монетизацию для государственных российских СМИ на всех своих сервисах из-за "чрезвычайных обстоятельств" на Украине.

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Почему нет ничего ужасного в отключении YouTube? / Герман Клименко
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина владимир соловьёв
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