Канал журналиста Владимира Соловьёва заблокирован на YouTube

Видеохостинг YouTube 8 марта заблокировал канал российского журналиста Владимира Соловьёва "Соловьев Live", сообщает "Российская газета".

На странице программы появляется сообщение: "Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube". Кроме того, удалён канал "Вечер с Владимиром Соловьёвым".

Ранее руководители корпорации Google согласовали решение о приостановке монетизации для государственных российских СМИ на своих платформах, включая YouTube. При этом уточняется, что ограничения будут временными. Однако точные сроки отмены санкций пока не приводятся.

Представители YouTube пояснили, что ограничительные меры связаны с "чрезвычайными обстоятельствами" на Украине.

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