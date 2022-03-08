EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Европа в шоке: Новак спрогнозировал нефть по 300 долларов
Кадыров выступил с призывом к НАТО и ООН по Украине
Ответные меры: Россия может перекрыть газ Европе
Мединский: ожидания от переговоров с Украиной не оправдались
Отечественное приложение ЯRus упало от наплыва пользователей
Михалков высмеял переживающих из-за Украины российских звёзд: "Псевдопатриоты"
Турчак предложил национализировать компании, которые отказываются работать в РФ
Автор Денис Постольский

Канал журналиста Владимира Соловьёва заблокирован на YouTube

Общество

Видеохостинг YouTube 8 марта заблокировал канал российского журналиста Владимира Соловьёва "Соловьев Live", сообщает "Российская газета".

На странице программы появляется сообщение: "Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube". Кроме того, удалён канал "Вечер с Владимиром Соловьёвым".

Ранее руководители корпорации Google согласовали решение о приостановке монетизации для государственных российских СМИ на своих платформах, включая YouTube. При этом уточняется, что ограничения будут временными. Однако точные сроки отмены санкций пока не приводятся.

Представители YouTube пояснили, что ограничительные меры связаны с "чрезвычайными обстоятельствами" на Украине.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Роскомнадзор в нокауте. Блокировки теперь будут бессмысленны
Автор: Денис Постольский, Куратор: Наталия Красовская
Популярное
Общество
Замок Пугачёвой и Галкина собирается купить Андрей Разин: "Открытое предложение"

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин выразил желание приобрести замок Аллы Пугачёвой и Максима Галкина. Ранее сообщалось, что Примадонна с детьми отправилась за рубеж.

Замок Пугачёвой и Галкина собирается купить Андрей Разин: "Открытое предложение"
Аналитик Потавин рассказал, что делать с долларом: продавать или под матрас?
Экономика и бизнес
Аналитик Потавин рассказал, что делать с долларом: продавать или под матрас?
Мир. Новости мира
Секретарь СНБО Украины обратился к жителям РФ: "Мы придём на вашу землю"
Мир. Новости мира
ВСУ предупредили о прогрессе в поставках оружия Украине: "Врага ждёт сюрприз"
Любовь Степушова Зеленский готов остановить транзит газа в Европу Любовь Степушова Ирина Шлионская Социальная изоляция может привести к потере зубов Ирина Шлионская Юрий Носовский "Постимся постом приятным, угодным Богу…" Юрий Носовский
Мир. Новости мира
Канадцы высмеяли США за план поставок нефти из Венесуэлы: "Мы заменим Россию"
Мир. Новости мира
Нефтебаза вспыхнула в Луганске при обстреле со стороны ВСУ, заявили в ЛНР
В Германии признали, что пострадают из-за антироссийских санкций в энергосекторе
Мир. Новости мира
В Германии признали, что пострадают из-за антироссийских санкций в энергосекторе
Популярное
Общество
Замок Пугачёвой и Галкина собирается купить Андрей Разин: "Открытое предложение"

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин выразил желание приобрести замок Аллы Пугачёвой и Максима Галкина. Ранее сообщалось, что Примадонна с детьми отправилась за рубеж.

Замок Пугачёвой и Галкина собирается купить Андрей Разин: "Открытое предложение"
Аналитик Потавин рассказал, что делать с долларом: продавать или под матрас?
Экономика и бизнес
Аналитик Потавин рассказал, что делать с долларом: продавать или под матрас?
Мир. Новости мира
Секретарь СНБО Украины обратился к жителям РФ: "Мы придём на вашу землю"
Мир. Новости мира
ВСУ предупредили о прогрессе в поставках оружия Украине: "Врага ждёт сюрприз"
Любовь Степушова Зеленский готов остановить транзит газа в Европу Любовь Степушова Ирина Шлионская Социальная изоляция может привести к потере зубов Ирина Шлионская Юрий Носовский "Постимся постом приятным, угодным Богу…" Юрий Носовский
Мир. Новости мира
Канадцы высмеяли США за план поставок нефти из Венесуэлы: "Мы заменим Россию"
Мир. Новости мира
Нефтебаза вспыхнула в Луганске при обстреле со стороны ВСУ, заявили в ЛНР
В Германии признали, что пострадают из-за антироссийских санкций в энергосекторе
Мир. Новости мира
В Германии признали, что пострадают из-за антироссийских санкций в энергосекторе
Последние материалы
Стало известно о "путинских" выплатах на детей от 8 до 16 лет
В США ответили на вопрос о санкциях против российской нефти
Европа в шоке: Новак спрогнозировал нефть по 300 долларов
Кадыров выступил с призывом к НАТО и ООН по Украине
Ответные меры: Россия может перекрыть газ Европе
Мединский: ожидания от переговоров с Украиной не оправдались
Отечественное приложение ЯRus упало от наплыва пользователей
Михалков высмеял переживающих из-за Украины российских звёзд: "Псевдопатриоты"
Турчак предложил национализировать компании, которые отказываются работать в РФ
Замок Пугачёвой и Галкина собирается купить Андрей Разин: "Открытое предложение"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников