МИД Норвегии призвал "заботиться о русских"

Министерство иностранных дел Норвегии по-русски написало в Twitter, что надо "заботиться о русских в нашем обществе" и не разжигать к ним ненависть.

"Реакция Норвегии направлена на российские власти, а не на российское население. Мы должны заботиться о русских в нашем обществе и выступать против разжигания ненависти", — приводятся в сообщении словам норвежского министра иностранных дел Анникена Хюитфельдта.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал россиян, находящихся в западных странах, проявлять осторожность из-за роста русофобии в мире.

Тем не менее, в Евросоюзе и США набирает популярность движение "Хватит ненавидеть русских", которое направлено на поддержку граждан России (и русскоязычного населения).

По данным Reuters, корпорация Meta снимет запрет на разжигание ненависти в своих соцсетях, позволив пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах призывать к насильственным действиям в отношении россиян и российских военных из-за спецоперации на Украине. 4 марта Роскомнадзор заявил о блокировке Facebook на территории РФ, а 11 марта — Instagram. В России на Meta заведены уголовные дела по двум статьям: за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и за содействие терроризму.

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