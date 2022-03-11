В ЕС и США набирает популярность движение в поддержку русских людей

В мире еще немало честных и адекватных людей. Сейчас в Евросоюзе и США набирает популярность движение в поддержку русских.

"Хватит ненавидеть русских" — именно так назван флешмоб в поддержку русских (и русскоязычного населения). Надо отметить, что благодаря стараниям США и во многом Европы в мире наблюдается небывалый рост русофобии.

Дошло до того, что Facebook и Instagram (компания Meta) разрешили пользователям из некоторых стран призывать к насилию против военнослужащих из России и самих россиян. Призывы к насилию разрешены, если речь идёт о ситуации на Украине.

Правда, пресс-секретарь Meta пояснил, что они сняли в Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против военных РФ, но не против гражданского населения.

Изменение правил распространяется на Латвию, Литву, Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию, Эстонию, РФ и Украину.

Напомним, 4 марта Роскомнадзор заявил о блокировке Facebook в России.

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