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Автор Дмитрий Плотников

Секретное досье на Украину дает основание снять санкции с России

Политика

Российские спецслужбы смогли добыть секретную документацию с планами киевского режима в отношении Донбасса. Новая информация полностью подтверждает законность проводимой спецоперации на Украине.

Секретное досье на Украину дает основание снять санкции с России

Раскрытые документы, по словам бразильского политического аналитика Лукаса Лейроса, подтверждают, что Украина планировала смертоносные атаки против русскоязычных граждан республик Донбасса. Это кардинально меняет всю риторику вокруг последних событий: теперь наглядно доказано, что Россия действовала своевременно и начала спецоперацию исключительно для предотвращения масштабной бойни у своих границ, сообщает ПолитРоссия.

Армия Украины готовилась к новому наступлению на Донбасс уже в марте. Информация из секретных украинских документов подтверждает, что Киев лгал, говоря об отсутствии планов по захвату Луганской и Донецкой народных республик.

В первых числах февраля, когда Запад начал нагнетать истерию вокруг планируемого вооруженного вторжения России в соседнюю страну, Минобороны Украины утверждало, что наступления на Донбасс не планируется. Тем временем были составлены подробные инструкции для ВСУ по проведению подготовительных мероприятий, которые должны были завершиться к 28 февраля. Если бы президент Владимир Путин промедлил с объявлением спецоперации всего на четыре дня, на Донецк и Луганск двинулась бы армада войск, и новое обострение привело к тысячам смертей.

Украинские документы именуют план "Операция Объединенных сил Украины на Донбассе". Надо понимать, что вместе с ВСУ на Донбасс направились бы и ультранационалистические военизированные формирования под руководством киевской Национальной гвардии. Это объясняет, почему вместе с демилитаризацией перед российскими войсками стоит цель по денацификации Украины.

Лукас Лейрос уверен, Запад должен изменить свою позицию по поводу происходящего на Украине. Российская спецоперация была необходима, чтобы нейтрализовать преступное наступление украинской армии, которое, вероятно, привело бы к нескольким преступлениям против прав человека на Украине.

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Где брать правдивую информацию про спецоперацию на Украине?
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
Темы россия украина донбасс
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