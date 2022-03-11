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Автор Владимир Васютченко

Эксперт: упавший в Хорватии беспилотник мог прилететь с Украины

Мир

В Хорватии выясняют обстоятельства падения залетевшего в страну беспилотника.

Эксперт: упавший в Хорватии беспилотник мог прилететь с Украины

Летательный аппарат упал в городе Загребе в ночь на 11 марта. Падение сопровождалось взрывом. На месте происшествия образовалась воронка. Неподалёку от него полицейские нашли два парашюта.

Мэр Загреба Томислав Томашевич назвал чудом отсутствие пострадавших в результате падения БПЛА.

"Никто не пострадал и это чудо в этом несчастье. С учётом времени, когда он упал и места, где фрагменты упали, невероятно, что никто не пострадал", — цитирует чиновника РИА Новости.

По словам главы Минобороны Хорватии Марио Баножича, установлено, что летательный аппарат оказался в воздушном пространстве страны в 22.57 по местному времени.

"Прибыл со стороны Венгрии, задержался в воздушном пространстве семь минут и двигался со скоростью 700 километров в час", — заявил министр.

По его словам, беспилотник, по предварительным данным, не был угрозой для Хорватии.

Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя агентству происшествие в Загребе, предположил, что в Хорватии упал беспилотник советского производства "Стриж", который мог быть запущен с западной Украины.

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Чьи БПЛА лучше - русские или турецкие?
Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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