МИД Белоруссии вызвал посла Украины из-за нарушения границы беспилотником

Посла Украины в Минске Игоря Кизима вызвали в МИД Белоруссии 3 февраля из-за инцидента с беспилотником. Об этом сообщает пресс-служба белорусского министерства.

"В МИД был вызвал Посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим, которому заявлен решительный протест в связи с целенаправленным запуском беспилотного летательного аппарата с Украины на территорию Беларуси", — говорится в сообщении ведомства.

По информации МИД, украинский беспилотник обнаружили на территории Белоруссии 24 января. Военные специалисты республики принудили БПЛА к посадке.

По итогам проверки данных бортовой аппаратуры беспилотника удалось установить, что его запустили с украинской территории, чтобы провести разведку над военным полигоном "Брестский".

"До украинской стороны доведено, что данными недружественными шагами она намеренно провоцирует эскалацию обстановки в регионе", — говорится в сообщении.

Власти Белоруссии потребовали от Киева не допускать подобных ситуаций в будущем.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.