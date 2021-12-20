Белоруссия значительно сократит дипломатическое присутствие в ЕС

Белоруссия планирует существенно сократить дипломатическое присутствие в европейских государствах. Об этом сообщил глава белорусского МИД Владимир Макей.

"Мы значительно сокращаем дипломатическое присутствие в европейских странах", — цитирует заявление министра БелТА.

Макей пояснил, что речь идёт не об уменьшении количества дипмиссий, а о сокращении их штата. Его планируется задействовать на других направлениях.

"Это страны СНГ, мы укрепляем ряд посольств, и страны дальней дуги", — уточнил министр.

Он сообщил о планах укрепить дипломатическое присутствие Белоруссии в государствах, являющихся для неё стратегически важными партнерами, в том числе в Индии и КНР.

"Мы думаем над открытием новых посольств в Африке, странах, которые являются и платёжеспособными, и где востребована наша продукция", — рассказал Макей.

По словам министра, в структуре центрального аппарата МИД республики планируется провести изменения. В частности, решено создать отдел КНР, сотрудники которого будут целенаправленно заниматься этой страной.

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