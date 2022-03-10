Полянский назвал вброс с роддомом Мариуполя фейком: "Объект давно уже захвачен"

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский во время заседания СБ ООН разоблачил фейк, подготовленный украинской стороной и показывающий якобы гибель персонала и пациентов роддома №1 в Мариуполе.

10 марта во время заседания СБ ООН по теме Сирии собравшиеся — представители Британии, Албании и США — решили воспользоваться моментом и предъявить России обвинение в ложной информации, касающейся "трагедии" в мариупольском роддоме — как выяснилось, целиком постановочной.

"Мы обращаем внимание, что мы еще 7 марта в ходе нашего выступления в Совете обратили ваше внимание на то, что данный объект давно уже захвачен боевиками "Азова" и превращен в ударный объект украинских националистов. Никаких рожениц и пациентов там уже давно нет", — сказал Полянский в ответ на предъявленное обвинение.

Он сообщил, что правдивость его слов в соцсетях подтверждают жители этого района в Мариуполе, пишет РИА Новости.

Полянский объяснил, что жители Мариуполя, которые по-прежнему остаются в заложниках у националистов-боевиков, смогли опознать женщину-актрису, которая, будучи по-разному загримированной, играет в этом видео сразу трёх персонажей.

"Ее зовут Марианна Подгурская. Она играет сразу трех женщин. По-разному загримирована в этой связи. И она встречается и на других снимках одного и того же фотографа — Евгения Малолетки, который "живописует" трагедию на Украине. Фотограф этот сотрудничает с Associated Press, New York Times и так далее", — отметил Полянский.

В заключение представитель России призвал членов Совбеза не тиражировать фейки, отметив, что всем хватило и истории с "Белыми касками", которая, к сожалению, никого ничему не научила.

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