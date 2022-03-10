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Автор Игорь Рябов

Журналиста Fox News возмутила ложь США о биолабораториях на Украине

Мир

Телеведущий Такер Карлсон заявил в эфире Fox News, что данные России о наличии на Украине американских биолабораторий оказались правдой, а не дезинформацией. Чтобы описать поведение администрации президента США, нельзя не прибегнуть к ненормативной лексике, отметил журналист.

Журналиста Fox News возмутила ложь США о биолабораториях на Украине

Ранее заместитель госсекретаря Виктория Нуланд призналась, что на Украине имеются "объекты биологических исследований". Она отметила, что Киев и Вашингтон пытаются не допустить, чтобы результаты деятельности биологов попали в руки РФ. При этом Пентагон назвал информацию об обнаружении на Украине американских биолабораторий выдумкой, не соответствующей действительности.

"Попробую использовать в эфире ненормативную лексику, чтобы описать нашу реакцию: челюсти попадали, скажем так. Под присягой на открытых слушаниях комитета Виктория Нуланд подтвердила, что российская дезинформация, которую они днями называли ложью, теорией заговора, сумасшествием, в которое аморально верить, на самом деле целиком и полностью правда", — сказал Карлсон.

Он обратил внимание на опасение Нуланд по поводу того, что результаты исследований из лабораторий могут попасть в руки российской стороны. Вряд ли речь идёт о фармакологических лабораториях, которые разрабатывали новое лекарство против лейкемии, подчеркнул журналист Fox News. Судя по словам заместитель госсекретаря, учёные США действительно проводили на Украине военные исследования и работали над созданием биооружия, отметил Карлсон.

Его удивило, что власти США не начали кампанию по дезинформации, как это сделал Пентагон, чтобы снять с себя ответственность, а признались в наличии лабораторий.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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