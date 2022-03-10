Росавиация опровергла данные об отказе Китая поставлять авиадетали в Россию

В Росавиации прокомментировали сообщения руководителя управления поддержания лётной годности воздушных судов Валерия Кудинова об отказе Пекина поставлять в РФ запчасти для самолётов. По информации ведомства, подобные данные нельзя назвать правдивыми.

"Заявления начальника управления поддержания лётной годности воздушных судов Росавиации Валерия Кудинова, сделанные в рамках конференции MRO Russia&CIS 10 марта 2022 года, в отношении количества и типов воздушных судов, зарегистрированных в государственном реестре гражданских воздушных судов РФ, не соответствуют действительности", — сообщили в агентстве, передаёт РИА Новости.

Также представители ведомства подчеркнули, что и другие заявления Кудинова не являются достоверными. Этот специалист не отвечает за регистрацию гражданских воздушных судов, добавили в Росавиации.

Ранее Кудинов заявил, что власти Китая решили остановить поставки деталей для самолётов авиакомпаний РФ. Ещё сообщалось: некоторые зарубежные воздушные судна российских корпораций вернут лизингодателям.

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