Авиадиспетчеры заявили об угрозе безопасности полётов из-за сокращения 800 человек подведомственной Росавиации "Госкорпорации по организации воздушного движения" (ГК ОрВД). Как пишут "Известия", письмо об этом глава федерального профсоюза авиадиспетчеров (ФПАД) Сергей Ковалёв направил президенту Владимиру Путину.
Увольнения в основном грозят авиадиспетчерам и другому производственному персоналу, который обеспечивает безопасность полётов в воздушном пространстве РФ. Ковалёв особо отметил, что на подготовку такого персонала уходит от пяти до десяти лет.
В письме говорится, что из-за снижения количества полётов, вызванного пандемией, госкорпорация потеряла 60% своих доходов. Сейчас число полётов по внутренним маршрутам превысило уровень 2019 года. Но госкорпорация всё равно теряет около двух миллиардов рублей ежемесячно. Причина этого — медленное восстановление интенсивности полётов по международным воздушным трассам.
Чтобы выровнять баланс летом 2021 года фонд оплаты труда урезали на 10% до конца 2022 года, в декабре приняли программу оптимизации численности персонала.
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