Из-за пандемии в России могут сократить 800 авиадиспетчеров

Авиадиспетчеры заявили об угрозе безопасности полётов из-за сокращения 800 человек подведомственной Росавиации "Госкорпорации по организации воздушного движения" (ГК ОрВД). Как пишут "Известия", письмо об этом глава федерального профсоюза авиадиспетчеров (ФПАД) Сергей Ковалёв направил президенту Владимиру Путину.

Увольнения в основном грозят авиадиспетчерам и другому производственному персоналу, который обеспечивает безопасность полётов в воздушном пространстве РФ. Ковалёв особо отметил, что на подготовку такого персонала уходит от пяти до десяти лет.

В письме говорится, что из-за снижения количества полётов, вызванного пандемией, госкорпорация потеряла 60% своих доходов. Сейчас число полётов по внутренним маршрутам превысило уровень 2019 года. Но госкорпорация всё равно теряет около двух миллиардов рублей ежемесячно. Причина этого — медленное восстановление интенсивности полётов по международным воздушным трассам.

Чтобы выровнять баланс летом 2021 года фонд оплаты труда урезали на 10% до конца 2022 года, в декабре приняли программу оптимизации численности персонала.