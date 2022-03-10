Басурин назвал два пути для нацбатов в Мариуполе: "Либо сдаться, либо смерть"

Украинским националистическим батальонам некуда отступать из Мариуполя, заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин. По его словам, у бойцов остаётся два пути.

Как подчеркнул представитель ДНР, за нацбатами осталось "только море".

"Оттуда вытеснять их некуда, если только в море", — сказал Басурин в эфире "Россия 24". — "У них только два варианта — или умереть, или сдаться".

Ранее Pravda.Ru цитировала обращение украинских пленных бойцов территориальной обороны Украины. Солдаты призвали сограждан не верить в том, что Россия является агрессором и сопротивляться спецоперации на Украине бессмысленно. Кроме того, служащие теробороны рассказали, что сложили оружие, потому что российские войска не занимаются мародёрством и не стреляют по мирным жителям.

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