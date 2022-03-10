ООН распространила фейк об ударе по мирным жителям в Мариуполе, заявил Полянский

Представители Организации объединённых наций распространили фейк о том, что якобы мирные жители подверглись удару в больнице Мариуполя. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

В своём Twitter-аккаунте политик подчеркнул, что ранее радикалы превратили медучреждение в военный объект.

"Так рождаются фейк-ньюс. Очень тревожно, что ООН распространяет эту информацию без проверки", — подчеркнул Полянский.

Ещё 7 марта постпред России при ООН Василий Небензя сообщал, что ВСУ, выгнав весь персонал родильного дома № 1 Мариуполя, оборудовали в нём "огневую позицию".

С 24 февраля РФ по решению президента Владимира Путина проводит специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Ранее глава государства рекомендовал представителям ВСУ добровольно сдавать оружие и воссоединяться с семьями. По его словам, вся ответственность за кровопролитие будет на киевском режиме.

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