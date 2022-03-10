В Казахстане рассказали, кто и что делает в лаборатории, построенной за счёт США

Заместитель премьер-министра иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что в референтной лаборатории на территории Алма-Аты, которую финансировали США за счёт гранта, "третьи страны не ведут разработок".

На фоне обсуждений ситуации с биолабораториями на Украине, Тлеуберди подчеркнул, что их лаборатория всецело принадлежит Казахстану и работает исключительно на благо республики.

"Эта лаборатория была построена на грант, средства и оборудование были предоставлены США. Но эта лаборатория передана полностью правительству Казахстана, сейчас Казахстан осуществляет свои исследовательские, научные разработки в этой лаборатории", — цитирует замминистра РИА Новости.

Тлеуберди подчеркнул, что именно в этой лаборатории казахстанские учёные разработали вакцину от коронавируса QazVac. Кроме того, в МИД замерили, что никаких разработок ни США, ни другие "третьи страны" в ведомстве не допускают.

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