Кадыров в шоке: глава Чечни прокомментировал биолаборатории на Украине

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что находится "в глубоком шоке" от информации о лабораториях с биологическим оружием на Украине. Он подчеркнул, что комментарии Нуланд в данном вопросе — "высший цинизм".

Речь идёт о заявлении замгоссекретаря США Виктории Нуланд о том, что на Украине действительно есть "объекты биологических исследований" и в случае их применения, "ответственность будет нести Москва".

"Я глубоко шокирован новостью о наличии на территории Украины десятков биолабораторий, которые финансировались Соединёнными Штатами и на которых разрабатывалось биологическое оружие", — написал Кадыров в своём Telegram-канале. — "Официальный Вашингтон нагло и открыто подтверждает, что нарушал первую статью Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, а также нагло вешает заранее вину на разоблачителя этого гнусного поступка".

Глава Чеченской республики подчеркнул, что такое поведение американских властей в контексте вопроса "плевок во всё человечество".

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