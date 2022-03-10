В США запускают движение "Русские жизни имеют значение"

Политическая активистка, член консервативной партии США Кэндис Оуэнс обратила внимание на растущую ксенофобию, с которой сталкиваются русские люди в западных странах после начала спецоперации России по принуждению Украины к миру.

"Абсолютно ужасно, как с русскими обращаются в Америке и за рубежом, — написала Оуэнс в "Твиттере". — То, что наши лидеры и правительственные учреждения допускают — а иногда и призывают — эту дискриминацию после их глобальной истерии Black Lives Matter, весьма красноречиво. Русские жизни имеют значение”.

К слову, ранее активистка, ставшая известной после активной поддержки Дональда Трампа, выступала против движения BLM, а в феврале обвинила правительство США и их союзников по НАТО в эскалации напряжённости на Украине, нарушении обещаний Москве и выходе "на порог России".

Российские эмигранты в США, Канаде и Европе столкнулись с растущей дискриминацией и ненавистью на фоне украинского кризиса.

Полиция в Калгари уже ведёт расследование после получения многочисленных сообщений о преследованиях русских в Интернете, а вандалы забрызгали русскую православную церковь в городе красной краской.

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