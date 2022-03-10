Политическая активистка, член консервативной партии США Кэндис Оуэнс обратила внимание на растущую ксенофобию, с которой сталкиваются русские люди в западных странах после начала спецоперации России по принуждению Украины к миру.
"Абсолютно ужасно, как с русскими обращаются в Америке и за рубежом, — написала Оуэнс в "Твиттере". — То, что наши лидеры и правительственные учреждения допускают — а иногда и призывают — эту дискриминацию после их глобальной истерии Black Lives Matter, весьма красноречиво. Русские жизни имеют значение”.
К слову, ранее активистка, ставшая известной после активной поддержки Дональда Трампа, выступала против движения BLM, а в феврале обвинила правительство США и их союзников по НАТО в эскалации напряжённости на Украине, нарушении обещаний Москве и выходе "на порог России".
Полиция в Калгари уже ведёт расследование после получения многочисленных сообщений о преследованиях русских в Интернете, а вандалы забрызгали русскую православную церковь в городе красной краской.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Невиданной ранее тактикой проведения спецоперации Вооружённых сил РФ в Донбассе России удалось шокировать мне только киевский режим, но и западных кураторов Украины, считает военно-политический эксперт Яков Кедми.