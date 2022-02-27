Совет по правам человека РФ призвал коллег из ЕС бороться с русофобией

В Совете по правам человека при президенте России обратились к европейским правозащитникам с целью проверить факты русофобии в странах ЕС. Об этом сообщили в Telegram-канале СПЧ.

В сообщении говорится о том, что такие ростки ксенофобии могут привести к катастрофе, если не дать им вовремя оценку — нечто подобное Европа уже переживала в прошлом веке.

"Мы обращаемся к европейским правозащитникам — если вы готовы подтверждать свой статус реальными делами, то немедленно отреагируйте на вопиющие случаи травли наших сограждан, соотечественников и особенно детей", — заявили в Совете по правам человека России.

В СПЧ отметили, что в соцсетях стали появляться истории реальных людей. Например, российских студентов, которых выгоняют с занятий в Праге, а в Польше выбили окна в здании российского посольства.

Помимо этого, стало известно, что в Литве демонстранты избили российского дипломата прямо возле посольства, а в Вашингтоне неизвестные разгромили ресторан русской кухни Russia House и сорвали с него российский флаг.

Ранее один из ресторанов в Германии перестал обслуживать граждан России в связи с событиями на Украине.

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