ЕС намерен стать "независимым" от США и резко увеличил затраты на оборону

Евросоюз намерен стать "независимым" от США и резко увеличивает затраты на оборонную промышленность. Кроме того, в ведомстве планируют "отделиться" от американских властей в вопросах производства продукции первой необходимости.

Так, согласно сообщению, в Евросоюзе намерены самостоятельно развивать следующие отрасли:

медицину,

технологический сектор,

продовольственный сектор.

"Европа десятилетиями полагалась на США как главную опору безопасности, теперь ЕС хочет резко увеличить расходы на оборону и сделать Европу более независимой в вопросах производства микропроцессоров, фармацевтики или продуктов питания", — цитирует РИА Новости заявление в иностранных СМИ.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен