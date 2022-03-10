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Автор Ольга Лебедева

В Италии из-за антироссийских санкций останавливаются заводы

Экономика

Антироссийские санкции оказали волновой эффект на производителей бумаги, картона и бумажной массы в Италии. Всё больше заводов в стране вынуждены останавливать производство из-за роста цен на энергоносители.

В Италии из-за антироссийских санкций останавливаются заводы

Лоренцо Поли, глава торговой ассоциации Assocarta, предупредил, что энергетический кризис затрагивает всю производственную цепочку.

Поли сказал, что отрасль уже пострадала от пандемии, а недавний рост цен на энергоносители нанёс ещё один удар по производителям бумаги в стране. Он призвал Европейский Союз предпринять немедленные шаги, чтобы, по крайней мере частично, компенсировать негативные последствия нынешнего кризиса.

Франческо Заго, генеральный директор итальянской группы по производству бумаги Pro-Gest, признался, что ему пришлось из-за форс-мажорных обстоятельств "временно остановить производство” на шести заводах, поскольку "цены на природный газ на сегодняшний день более чем в десять раз выше, чем двенадцать месяцев назад, и в три раза, чем неделю назад”.

"Тонна бумаги стоит примерно €680, а одни затраты энергии на данный момент составляют €750 за такое количество бумаги", — сказал итальянский промышленник.

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Как антироссийские санкции обернулись ударом по кошельку европейцев
Автор: Ольга Лебедева
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