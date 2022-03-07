Прогноз для Испании: завтра электричество будет стоить €544,98 за МВтч

Во вторник цена света на оптовом рынке установит свой исторический рекорд в Испании, взлетев на 23,15% за сутки, достигнет отметки в €544,98 за мегаватт-час (МВтч).

Таков прогноз испанских экспертов в области энергетики, которые напомнили, что ещё год назад электричество в стране стоило на 1000% меньше.

Хорхе Моралес де Лабра написал в соцсетях, что анализ биржевых показателей однозначен: к утру 8 марта цена на электроэнергию в стране вырастет "на 100 € / МВтч", а уже до конца недели, с большой долей вероятности, испанцы столкнутся с "максимумом — 700 €/МВтч", хотя "обычная цена не достигала 50").

"Этот рост на €100 всего за 24 часа, добавленный к бычьему ралли последних месяцев, присоединяется к росту цен на нефть. В понедельник на лондонском фьючерсном рынке нефть марки Brent, являющаяся эталоном для Европы, выросла на 12,25%", — отмечает де Лабра.

К слову, напомним, что европейские цены на газ уже многократно превысили самые пессимистичные прогнозы, что дало повод Дмитрию Медведеву поиронизировать над "дальновидностью" еврочиновников.