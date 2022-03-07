EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Прогноз для Испании: завтра электричество будет стоить €544,98 за МВтч

Экономика

Во вторник цена света на оптовом рынке установит свой исторический рекорд в Испании, взлетев на 23,15% за сутки, достигнет отметки в €544,98 за мегаватт-час (МВтч).

Прогноз для Испании: завтра электричество будет стоить €544,98 за МВтч

Таков прогноз испанских экспертов в области энергетики, которые напомнили, что ещё год назад электричество в стране стоило на 1000% меньше.

Хорхе Моралес де Лабра написал в соцсетях, что анализ биржевых показателей однозначен: к утру 8 марта цена на электроэнергию в стране вырастет "на 100 € / МВтч", а уже до конца недели, с большой долей вероятности, испанцы столкнутся с "максимумом — 700 €/МВтч", хотя "обычная цена не достигала 50").

"Этот рост на €100 всего за 24 часа, добавленный к бычьему ралли последних месяцев, присоединяется к росту цен на нефть. В понедельник на лондонском фьючерсном рынке нефть марки Brent, являющаяся эталоном для Европы, выросла на 12,25%", — отмечает де Лабра.

К слову, напомним, что европейские цены на газ уже многократно превысили самые пессимистичные прогнозы, что дало повод Дмитрию Медведеву поиронизировать над "дальновидностью" еврочиновников.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Ольга Лебедева
Темы испания
Sberbank
Новости
Bloomberg: ФРГ и Нидерланды выступили против членства Украины в ЕС
Третий раунд переговоров между Россией и Украиной начался
Прогноз для Испании: завтра электричество будет стоить €544,98 за МВтч
РХБЗ России: из-за лабораторий на Украине заболеваемость корью выросла в 100 раз
Минобороны: Киеву плевать на гуманитарную обстановку, ему нужны живые щиты
В Германии признали, что пострадают из-за антироссийских санкций в энергосекторе
Австралия требует от Китая "прервать ледяное молчание"
На Украине сообщили о заочном аресте Баскова: "Вы совершили преступление"
Китай обвинил США в попытке создать еще одно НАТО
Генерал Мизинцев пообещал рассказать украинцам о тех, кто их предал
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Путин распорядился за два дня определить "недружественные" страны

Президент разрешил выплачивать долги иностранным кредиторам в рублях.

Путин распорядился за два дня определить "недружественные" страны
Байден пожалел, что Путин вторгся в Россию
Мир. Новости мира
Байден пожалел, что Путин вторгся в Россию
Политика. Новости и аналитика
"У вас хватает вообще совести?" — европейцы в ужасе от украинских беженцев
Политика. Новости и аналитика
Кадыров объяснил Зеленскому, что нужно сделать, "пока не поздно"
Любовь Степушова Зеленский готов остановить транзит газа в Европу Любовь Степушова Ирина Шлионская Социальная изоляция может привести к потере зубов Ирина Шлионская Юрий Носовский "Постимся постом приятным, угодным Богу…" Юрий Носовский
Мир. Новости мира
Секретарь СНБО Украины обратился к жителям РФ: "Мы придём на вашу землю"
Мир. Новости мира
ВСУ предупредили о прогрессе в поставках оружия Украине: "Врага ждёт сюрприз"
Аналитик Потавин рассказал, что делать с долларом: продавать или под матрас?
Экономика и бизнес
Аналитик Потавин рассказал, что делать с долларом: продавать или под матрас?
Последние материалы
РХБЗ России: из-за лабораторий на Украине заболеваемость корью выросла в 100 раз
Минобороны: Киеву плевать на гуманитарную обстановку, ему нужны живые щиты
В Германии признали, что пострадают из-за антироссийских санкций в энергосекторе
Австралия требует от Китая "прервать ледяное молчание"
На Украине сообщили о заочном аресте Баскова: "Вы совершили преступление"
Китай обвинил США в попытке создать еще одно НАТО
Генерал Мизинцев пообещал рассказать украинцам о тех, кто их предал
Уймите Киев: Путин указал на бесчинства украинских неонацистов главе Евросовета
В Bloomberg назвали цели новых санкций против России
Как материнские установки влияют на нашу судьбу: можно ли её изменить?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников