Цена на газ в Европе подскочила до $ 3900 за тысячу кубометров

Несмотря на стабильные поставки из России, цены на энергоносители подскочили более чем на 79%. В понедельник, 7 марта, цены на газ в Европе дважды побили исторический максимум.

Сначала, при открытии торгов, голубое топливо стоило $2,6 тысяч долларов за тысячу кубометров. К 10:00 GMT, согласно данным лондонской биржи ICE, цены на газ в Европе впервые в истории превысили $ 3900 за 1000 кубометров, или почти $374 за мегаватт — час в бытовом.

Между тем, главный экспортер - "Газпром" - заявил, что продолжает регулярно поставлять российский газ для транзита в Европу через территорию Украины.

“Газпром” поставляет российский газ для транзита через территорию Украины в штатном режиме в соответствии с заявками европейских потребителей на 7 марта в объеме 109,6 млн кубометров", — сообщил журналистам официальный представитель энергогиганта Сергей Куприянов.

Тем не менее, существуют опасения, что кризис на Украине может привести к остановке поставок российского газа либо из — за возможного повреждения трубопровода, либо в результате санкций, наложенных на Москву западными государствами.