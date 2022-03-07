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Автор Евгения Васильева

Цены на газ в Европе побили исторический рекорд

Мир

Стоимость голубого топлива в Европе достигла 2 600 долларов за одну тысячу кубометров. Данная цена оказалась историческим максимумом.

Цены на газ в Европе побили исторический рекорд

По информации лондонской биржи ICE Futures на седьмое марта, фьючерсы на газ в Европе превысили 2 600 долларов за одну тысячу кубометров. Подорожание ресурса произошло на фоне признания властями РФ независимости ЛНР и ДНР, а также объявления военной спецоперации по принуждению к миру в Донбассе и на Украине. Ещё одним фактором взрывного роста цен оказалась заморозка российско-немецкого проекта "Северный поток-2".

Ранее немецкий парламентарий Штеффен Котре сообщил об отрицательном влиянии увеличения стоимости газа в Европе на производство удобрений и продуктов питания. Как подчеркнул политик, антироссийские санкции в энергетическом секторе погубят экономику и общество Германии.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
Темы европа северный поток-2
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