Утро понедельника на лондонском фьючерсном рынке "порадовало" новым рекордом: майская стоимость нефти марки Brent выросла на 9,35 %, достигнув $129,06 за баррель на лондонском фьючерсном рынке, а спустя несколько часов ее цена достигла $130,3 (данные на 00:28 мск).
Апрельские фьючерсы на нефть марки WTI в начале понедельника выросли примерно на 9,68%, достигнув отметки $126,12 доллара за баррель.
Таким образом, был побит максимум 2012 года, когда нефть торговалась на уровне чуть более $128.
Напомним, в минувший четверг
Цена Brent достигла исторического максимума в 2008 году, когда торговалась на уровне более $143 за баррель.
Что же касается цен на газ, то они и вовсе скачут семимильными шагами и уже "обошли" самые пессимистичные прогнозы.
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