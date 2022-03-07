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Автор Ольга Лебедева

Нефть марки Brent побила ценовые рекорды 2012 года

Экономика

Утро понедельника на лондонском фьючерсном рынке "порадовало" новым рекордом: майская стоимость нефти марки Brent выросла на 9,35 %, достигнув $129,06 за баррель на лондонском фьючерсном рынке, а спустя несколько часов ее цена достигла $130,3 (данные на 00:28 мск).

Нефть марки Brent побила ценовые рекорды 2012 года

Апрельские фьючерсы на нефть марки WTI в начале понедельника выросли примерно на 9,68%, достигнув отметки $126,12 доллара за баррель.

Таким образом, был побит максимум 2012 года, когда нефть торговалась на уровне чуть более $128.

Напомним, в минувший четверг

  • нефть WTI впервые с 22 сентября 2008 года превысила отметку в $115 за баррель,
  • Brent, в свою очередь, поднялась выше $119 за баррель, побив рекорд 13 февраля 2013 года.

Цена Brent достигла исторического максимума в 2008 году, когда торговалась на уровне более $143 за баррель.

Что же касается цен на газ, то они и вовсе скачут семимильными шагами и уже "обошли" самые пессимистичные прогнозы. 

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Автор: Ольга Лебедева
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