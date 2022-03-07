Медведев похвалил европейских чиновников за дальновидность

Экс-президент РФ, ныне занимающий пост заместителя председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, который недавно предрекал, что заморозка газопровода Северный поток -2 обойдётся Европе ценами на газ по две тысячи евро за тысячу кубов, сегодня "поздравил" еврочиновников, проявивших "дальновидность".

Да и было, с чем: стоимость голубого топлива на Нидерландской бирже превысила отметку в $3900 за 1000 кубометров.

"Могу только поздравить дальновидных европейских коллег, которые надёжно защитились от коварных русских и проекта "Северный поток — 2"", — сказал Медведев.