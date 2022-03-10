Британия ищет своих солдат-дезертиров, сбежавших "воевать за Украину"

Командование британской армии разыскивает группу солдат, которые подозреваются в "самовольной поездке на Украину", вопреки заявлениям правительства Великобритании о "невовлечённости" её военнослужащих в российско- украинский конфликт.

"Нам известно о небольшом количестве солдат, которые не подчинились приказам и отсутствуют в местах дислокации их подразделений без разрешения. Возможно, они отправились на Украину по собственному желанию, — сообщил представитель британской армии. — Мы активно и решительно призываем их вернуться в Великобританию”.

Британским военнослужащим в настоящее время запрещено выезжать в Украину по любой причине, даже если им предоставлен отпуск. По словам пресс-атташе, кто нарушает это правило, "столкнутся с дисциплинарными и административными последствиями”.

Ранее министр обороны Бен Уоллес заявил британским законодателям, что военнослужащие, которые присоединятся "к битве на Украине", будут преследоваться по возвращении.

Более того, он подчеркнул, что британским гражданским лицам "настоятельно не рекомендуется добровольно сражаться вместе с украинскими войсками", поскольку закон страны запрещает британцам сражаться на службе любого иностранного государства, которое находится в состоянии войны со страной, с которой Великобритания находится в мире.

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