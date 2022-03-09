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Автор Екатерина Широкова

Independent: Британия строго-настрого запретила своим военным ехать на Украину

Мир

Министерство обороны Великобритании опубликовало обращение, в котором под угрозой дисциплинарного наказания и штрафа запретило своим военным отправляться на Украину.

Independent: Британия строго-настрого запретила своим военным ехать на Украину

Речь идёт как о действующих служащих, так и тех, кто находится в отставке или резерве.

"Всем военнослужащим запрещено отправляться на Украину до дальнейшего уведомления. Это относится (к военнослужащим) вне зависимости от того, находятся они в увольнении или нет", — пишет Independent со ссылкой на обращение.

Такое заявление военное ведомство сделало на фоне участившихся сообщений о том, что британские солдаты могут быть отправлены в зону боевых действий в Незалежной. Ранее Pravda. Ru цитировала статью британского издания Mirror о том, что на Украину могут поехать отряд спецназа, правда, не действующий, а в составе военных в отставке.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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