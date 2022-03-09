Сильнейший взрыв прогремел на юго-западе Луганска. Обстоятельства ЧП и сведения о пострадавших уточняются, передаёт ТАСС с места событий.
По информации издания, каждый житель города услышал хлопок. Корреспондент ТАСС подчеркнул, что в Луганске ощущалась мощная взрывная волна.
Сразу после ЧП резко ухудшилась работа местного мобильного оператора связи "Лугаком".
Власти ЛНР ещё не комментировали информацию о взрыве, материальном ущербе и пострадавших.
ВСУ продолжают обстреливать районы Донбасса. Так, 9 марта военным ДНР удалось сбить снаряд, выпущенный украинскими силовиками из ракетного комплекса "Точка-У". Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин уточнил в эфире телеканала "Россия 1", что обстрелы территории из "Градов", артиллерии и миномётов не прекращаются.
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации. Он объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, а также призвал представителей ВСУ добровольно сдавать оружие.
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