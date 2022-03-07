Нефтебаза вспыхнула в Луганске при обстреле со стороны ВСУ, заявили в ЛНР

Представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник раскрыл обстоятельства ЧП на нефтебазе в Луганске.

По словам политика, пожар на объекте начался при обстреле со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Он подчеркнул в своём Telegram-канале, что его можно увидеть даже с большого расстояния. Сотрудники МЧС в эти минуты пытаются погасить пламя.

"ВСУ нанесли удар по Луганской нефтебазе! Прилёт из чего-то тяжёлого, возможно, "Точка-У", в районе улицы Тельмана по нефтебазе", — отметил Мирошник.

Ранее на сайте РИА Новости появилась информация о мощном взрыве в Луганске. Его зарегистрировали в понедельник, 7 марта, в 06:55 по местному времени (совпадает с московским). Граждане, проживающие в центре города, хорошо слышали взрыв. Над Луганском протянулся огромный шлейф дыма.

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