Глава Минсельхоза Франции предрёк мировой голод из-за ситуации вокруг Украины

Конфликтная ситуация вокруг Украины может спровоцировать мировой продовольственный кризис. Об этом заявил глава Минсельхоза Франции Жульен Денорманди.

По его словам, проблемы с продовольствием начнутся уже в 2022 году. Министр убеждён: события, которые разворачиваются на международной арене, скорее всего, приведут к существенному росту цен в магазинах.

"В районе Средиземноморья находится множество государств, зависящих от экспорта пшеницы из РФ и Украины", — сказал Денорманди в интервью газете Le Figaro.

Он добавил, что Катар, Руанда, Киргизия, Египет на 80% зависят от поставок российской пшеницы, а Турция — на 70%.

На фоне грядущего кризиса министр прогнозирует увеличение стоимости кормов для животных. Денорманди призвал мировое сообщество принять оперативные меры, которые помогут избежать голода.

С 24 февраля РФ по решению президента Владимира Путина проводится специальная военная операция по демилитаризации Украины.

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