В США заявили, что власти РФ недооценили сложности спецоперации на Украине

Глава Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что, по мнению американских спецслужб, власти РФ недооценили трудности, которые могли возникнуть в ходе специальной военной операции по демилитаризации Украины.

По её словам, спецоперация действительно пока идёт по плану. Однако, как отметила директор Нацразведки США, армия России сталкивается с серьёзными проблемами, которые не прогнозировались руководством страны, передаёт ТАСС.

"РФ сталкивается со значительно большим сопротивлением со стороны Украины, чем рассчитывали российские политики", — сказала Хейнс в Конгрессе США.

Она убеждена: сложности, возникшие на пути РФ, лишили Москву возможности быстрого осуществления спецоперации. Также Хейнс утверждает, что в российской армии появились "проблемы с моральным духом". При представитель США отказалась аргументировать свои суждения конкретными фактами.

С 24 февраля РФ по решению президента Владимира Путина проводит специальную военную операцию по демилитаризации Украины.

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